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EVE ALKOLLÜ GELEN KOCA, ÇIKAN TARTIŞMADA EŞİNİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

EVE ALKOLLÜ GELEN KOCA, ÇIKAN TARTIŞMADA EŞİNİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ

02.02.2022 12:16

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi 3 çocuk annesi Şahizer Ayçelebi'yi başına çekiçle vurarak öldüren Ahmet Ayçelebi'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi 3 çocuk annesi Şahizer Ayçelebi'yi başına çekiçle vurarak öldüren Ahmet Ayçelebi'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Gemiciler Mahallesi muhtarı Recep Kabuk, çok üzüntülü olduklarını belirterek, Vatandaş alkollü gelmiş eve. Eşi de tekrar dışarı çıkmaması için arabasının lastiklerini indirmiş. O sırada o evine girmiş. Ondan sonrası meçhul. Bildiklerimiz bunlar, üzgünüz. Soruşturma devam ediyor dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Yeliz ALAGÖZ ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)

EVE ALKOLLÜ GELEN KOCA, ÇIKAN TARTIŞMADA EŞİNİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ
EVE ALKOLLÜ GELEN KOCA, ÇIKAN TARTIŞMADA EŞİNİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ
EVE ALKOLLÜ GELEN KOCA, ÇIKAN TARTIŞMADA EŞİNİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ

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Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVE ALKOLLÜ GELEN KOCA, ÇIKAN TARTIŞMADA EŞİNİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVE ALKOLLÜ GELEN KOCA, ÇIKAN TARTIŞMADA EŞİNİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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