Son Dakika Haberleri: Eve alkollü gelen kocasını bıçakladı
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Eve alkollü gelen kocasını bıçakladı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde akşam eve alkollü gelen kocasını bıçaklayan kadın serbest bırakıldı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde akşam eve alkollü gelen kocasını bıçaklayan kadın serbest bırakıldı.


Olay, Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkolü gelen Hüseyin K. (50), eşi Hatice K. ile tartıştı. Çıkan tartışmada Hatice K. eşini sırtından bıçakladı. Yaralanan Hüseyin K. oğlu tarafından Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayın polis ekiplerine intikal etmesi üzerine gözaltına alınan ve eşinin şikayetçi olmadığı Hatice K. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde serbest bırakıldı. - SAMSUN

Hatice Çarpar, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
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