Eve alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eve alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü - Son Dakika

Eve alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü

6 saat önce

Eve alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü Ankara'nın Keçiören ilçesinde eve alkollü gelen kocasıyla 3 oğlunun da evde olduğu sırada tartışmaya başlayan kadın, tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede kocasını iple boğarak öldürdü.

Eve alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde eve alkollü gelen kocasıyla 3 oğlunun da evde olduğu sırada tartışmaya başlayan kadın, tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede kocasını iple boğarak öldürdü.

Olay, Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesinde üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Katar, saat 06.00 sıralarında Estergon Caddesindeki evine alkollü geldi. Daha sonra, İsmail Katar ile eşi E.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çiftin M.K., K.K. ve M.K isimli üç oğlunun da evde bulunduğu sırada yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede E.K., eşi Katar'ı iple boğarak öldürdü.

Komşularının binadaki kavga seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine eve polis ekipleri geldi. Polisler, evin etrafında güvenlik önlemi alarak cinayete ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda evde bulunan kadını ve üç çocuğunu gözaltına aldı. Öte yandan, öldürülen İsmail Katar'ın Konya'da çalıştığı ve mobilyacı olduğu öğrenildi.

Eve alkollü gelen kocasını iple boğarak öldürdü

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:03 Kaynak: İHA

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