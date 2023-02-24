Eve alkollü gelen sağlıkçı babasının tehditlerine dayanamadı - Son Dakika
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Eve alkollü gelen sağlıkçı babasının tehditlerine dayanamadı

24.02.2023 16:13
Eve alkollü gelen sağlıkçı babasının tehditlerine dayanamadı

Denizli'de ambulans şoförü babasını pompalı tüfekle başına ateş ederek öldüren çocuk tutuklandı.

Denizli'de ambulans şoförü babasını pompalı tüfekle başına ateş ederek öldüren çocuk tutuklandı. Dedenin şikayetçi olmadığı çocuğun, babasını eve alkollü gelip "Hepinizi öldüreceğim" tehditleri sonrası öldürdüğü ortaya çıktı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde K.G. (16), ambulans şoförü olan babası Hakan G.'yi eline aldığı pompalı tüfekle başına ateş ederek öldürdü. Saçmaların isabet etti ettiği baba kanlar içinde kalarak yere yığıldı, evde olan abla ise karşılaştığı manzara sonrası sinir krizi geçirdi.

Hemşire anne nöbetteymiş

Ekipler ardından 16 yaşındaki çocuğu suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yapılan olay yeri incelemenin sonrası Hakan G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sinir krizi geçiren abla güçlükle sakinleştirilirken, hemşire annenin ise ilçedeki devlet hastanesinde nöbette olduğu ortaya çıktı.

"Hepinizi öldüreceğim" demiş

Olayın ardından karakola götürülen çocuk, annesiyle boşanma aşamasında olan babasının sabah saatlerinde eve alkollü gelip "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdığını ve ardından ise evde bulunan pompalı tüfekle ateş edip öldürdüğünü söyledi. K.G. devamında ise babalarının kendilerine hep şiddet uyguladığını ve sürekli alkol alıp dayanılmaz noktaya getirdiğini aktardı.

Dede, torunundan şikayetçi olmadı

Olayın ardından, nöbette olan hemşire annenin de ifadesine başvurulurken, hayatını kaybeden Hakan G.'nin babasının da verdiği ifadede torununda şikayetçi olmadığı öğrenildi. Çocuk şubedeki işlemleri ardından adli makamlara sevk edilen K.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Denizli, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eve alkollü gelen sağlıkçı babasının tehditlerine dayanamadı - Son Dakika

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