EVE BALKONDAN GİRERKEN GÜVENLİK KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENEN ŞÜPHELİ, YAKALANDI

YALOVA'da Meral Gülseven'in (30) evine balkondan giren F.Y., yakalandı.

YALOVA'da Meral Gülseven'in (30) evine balkondan giren F.Y., yakalandı. Eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan F.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, saat 05.30 sıralarında Altınova'ya bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede meydana geldi. Alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanıp 2'nci kattaki evinin teras kapısından giren kişiyi fark eden Meral Gülseven, paniğe kapılıp evden çıktı. Komşularına sığınan Gülseven, durumu jandarmaya bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli, kaçtı. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Şüphelinin, eve girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanıp gölgeliğe tutunarak 2'nci kata çıktığı, balkon kapısından eve girdiği görüldü. Şüphelinin, Gülseven'in komşuları gelince balkondan çim alana atlayarak, kaçtığı anlar da kameraya yansıdı. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Çağırılan jandarma ekipleri, şüphelinin, Meral Gülseven'in daha önce de 2 kez evine pizzacı olarak geldiğini söylediği F.Y. olduğunu belirledi. F.Y. adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaytazdere, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › EVE BALKONDAN GİRERKEN GÜVENLİK KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENEN ŞÜPHELİ, YAKALANDI - Son Dakika

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