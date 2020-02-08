Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı - Son Dakika
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Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde oturduğu evin anahtarını yanına almayı unutan genç, merdiven dayayıp girmek istediği evin ikinci katından düşerek yaralandı.

Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde oturduğu evin anahtarını yanına almayı unutan genç, merdiven dayayıp girmek istediği evin ikinci katından düşerek yaralandı.


Olay. Selçuk Mahallesi Çini Sokak'ta meydana geldi. Mavi Çini Sitesi'nde oturan Enes Kuleber (17), oturduğu evin anahtarını yanına almayı unuttu. Dışarıda kalan Kuleber, eve girmek için ikinci katta merdiven dayadı. Balkondan eve girmek isteyen genç, dengesini kaybederek yere çakıldı. Olayı gören site sakinleri hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü yerden ambulansa konulan Kuleber, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Selçuk, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:36 Kaynak: İHA
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