Eve Baskın Yapan Jandarma Gözlerine İnanamadı...ev Değil, 'Alkol İmalathanesi'

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Genç Adam, Eski Nişanlısına "Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak" Deyip Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı