Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu

Amerika'nın Florida eyaletindebir lisede voleybol antrenörlüğü yapan, 40 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi öğretmen Joyce Churchwell, kocası evde olmadığı sırada 18 yaşındaki erkek öğrencisini eve çağırıp kendisi gibi öğretmen bir arkadaşı ile beraber cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı.
Hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenilen voleybol antrenörünün diğer öğretmen arkadaşının çalıştığı okuldan kovulduğu söylendi.
Ayrıca voleybol antrenörü olan kadın öğretmenin, cinsel ilişkiye girdiği öğrencisini eve çağırmadan önce cinsel içerikli mesajlar ve çıplak fotoğraflarını gönderdiği öğrenildi.
Okulda öğretmen ve öğrencinin arasında aşk yaşandığı dedikodularının çıkması üzerine okul yöneticileri polise haber verdi. Polis tarafından ifadesi alınan öğrenci kendisini eve davet eden öğretmeni ve öğretmenin arkadaşı ile aynı anda ilişkiye girdiğini kabul etti. İlişkiye giren öğretmen cinsel taciz suçundan tutuklu olarak yargılanıyor.
Eyalette bir yetişkinin 16 yaşından küçük biri ile ilişkiye girmesi, cinsel istismar suçuna giriyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu öğrenci 18 yaşında olmasına rağmen eyalet kanunlarına göre öğretmenin kendisinden sorumlu olmasından dolayı, yaşı küçük biri ile ilişkiye girmiş gibi yargılanacağı belirtildi.