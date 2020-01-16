Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu

Amerika'nın Florida eyaletindebir lisede voleybol antrenörlüğü yapan, 40 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi öğretmen Joyce Churchwell, kocası evde olmadığı sırada 18 yaşındaki erkek öğrencisini eve çağırıp kendisi gibi öğretmen bir arkadaşı ile beraber cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı.

DİĞER ÖĞRETMEN KOVULDU

Hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenilen voleybol antrenörünün diğer öğretmen arkadaşının çalıştığı okuldan kovulduğu söylendi.

CİNSEL İLİŞKİDEN ÖNCE, ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ

Ayrıca voleybol antrenörü olan kadın öğretmenin, cinsel ilişkiye girdiği öğrencisini eve çağırmadan önce cinsel içerikli mesajlar ve çıplak fotoğraflarını gönderdiği öğrenildi.

'AŞK' DEDİKODULARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Okulda öğretmen ve öğrencinin arasında aşk yaşandığı dedikodularının çıkması üzerine okul yöneticileri polise haber verdi. Polis tarafından ifadesi alınan öğrenci kendisini eve davet eden öğretmeni ve öğretmenin arkadaşı ile aynı anda ilişkiye girdiğini kabul etti. İlişkiye giren öğretmen cinsel taciz suçundan tutuklu olarak yargılanıyor.

VOLEYBOL ANTRENÖRÜ, ÖĞRENCİ 18 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN YARGILANACAK

Eyalette bir yetişkinin 16 yaşından küçük biri ile ilişkiye girmesi, cinsel istismar suçuna giriyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu öğrenci 18 yaşında olmasına rağmen eyalet kanunlarına göre öğretmenin kendisinden sorumlu olmasından dolayı, yaşı küçük biri ile ilişkiye girmiş gibi yargılanacağı belirtildi.