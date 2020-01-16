Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu - Son Dakika Dünya

Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu

29 dakika önce

Amerika'nın Florida eyaletinde meydana gelen olayda, öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan okulun voleybol antrenörü Joyce Churchwell, tutuklu olarak yargılanıyor. Cinsel ilişki sırasında voleybol antrenörünün başka bir öğretmen arkadaşının da evde bulunduğu, söz konusu öğretmenin de çalıştığı okuldan kovulduğu öğrenildi.

Amerika'nın Florida eyaletindebir lisede voleybol antrenörlüğü yapan, 40 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi öğretmen Joyce Churchwell, kocası evde olmadığı sırada 18 yaşındaki erkek öğrencisini eve çağırıp kendisi gibi öğretmen bir arkadaşı ile beraber cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı.

DİĞER ÖĞRETMEN KOVULDU

Hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenilen voleybol antrenörünün diğer öğretmen arkadaşının çalıştığı okuldan kovulduğu söylendi.

CİNSEL İLİŞKİDEN ÖNCE, ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ

Ayrıca voleybol antrenörü olan kadın öğretmenin, cinsel ilişkiye girdiği öğrencisini eve çağırmadan önce cinsel içerikli mesajlar ve çıplak fotoğraflarını gönderdiği öğrenildi.

'AŞK' DEDİKODULARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Okulda öğretmen ve öğrencinin arasında aşk yaşandığı dedikodularının çıkması üzerine okul yöneticileri polise haber verdi. Polis tarafından ifadesi alınan öğrenci kendisini eve davet eden öğretmeni ve öğretmenin arkadaşı ile aynı anda ilişkiye girdiğini kabul etti. İlişkiye giren öğretmen cinsel taciz suçundan tutuklu olarak yargılanıyor.

VOLEYBOL ANTRENÖRÜ, ÖĞRENCİ 18 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN YARGILANACAK

Eyalette bir yetişkinin 16 yaşından küçük biri ile ilişkiye girmesi, cinsel istismar suçuna giriyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu öğrenci 18 yaşında olmasına rağmen eyalet kanunlarına göre öğretmenin kendisinden sorumlu olmasından dolayı, yaşı küçük biri ile ilişkiye girmiş gibi yargılanacağı belirtildi.

Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu
Amerika Birleşik Devletleri, voleybol, Florida, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • suat doğan: bu abd li öğretmenler neden sürekli öğrencileriyle bunu yaparlar üstelik her gün bir öğretmen bu yüzden içeri giriyor yine de vazgeçemiyorlar. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır


Son Dakika

Çırılçıplak havalimanında gezen kadın güvenliği alarma geçirdi, gözaltına alındı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor

Son Dakika Haberleri
19:42 Avrupalı dev şirketlerden Çin'in 'modern İpek Yolu' projesine şeffaflık eleştirisi - Son Dakika Haber
19:40 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi... - Son Dakika Haber
19:40 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi... - Son Dakika Haber
19:30 Ankara'da Göbeklitepe tanıtımı yapıldı - Son Dakika Haber
19:27 Çiftlikte çıkan yangında 12 ton saman balyası küle döndü - Son Dakika Haber
19:26 Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu - Son Dakika Haber
18:50 YSK'da ilk tur seçimleri tamamlandı! İlk isim belli oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 19:56:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]