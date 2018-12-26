Son Dakika Haberleri: Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabalarına Gözaltı

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabalarına Gözaltı

42 dakika önce

SİVAS'ta, evlerine çağırdıkları yaşlı erkekleri, baskın yapan akrabalarına dövdürüp, şantaj ve tehdit ile para sızdırdığı öne sürülen 2 kadın ile onlarla birlikte hareket eden bir akrabası gözaltına alındı.

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabalarına Gözaltı, System.String[]
SİVAS'ta, evlerine çağırdıkları yaşlı erkekleri, baskın yapan akrabalarına dövdürüp, şantaj ve tehdit ile para sızdırdığı öne sürülen 2 kadın ile onlarla birlikte hareket eden bir akrabası gözaltına alındı.

Alibaba Mahallesi'nde oturan ismi açıklanmayan yaşlı 2 kişi, polise başvurup bazı kişilerin kendilerinden şantaj yoluyla para aldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ç.A. ve Y.A. adlı akraba 2 kadının, yaşlı erkeklerle yakınlık kurup, 'Tamir edilmesi gereken yerler var, bana yardımcı olur musun?' diyerek evlerine davet ettiğini tespit etti. Yaşlı adamlar evdeyken, kadınların akrabaları olduğunu öne sürdükleri bazı kişilerin evi bastığı saptandı. Bu kişilerin, kadınlarla ilişki yaşadıklarını iddia ederek, yaşlı adamları dövüp, korkuttuğu kaydedildi. Ç.A. ve Y.A. ile akrabaları C.A.'nın tehdit ve şantaj yoluyla para sızdırdığı tespit edildi.

Polis, Ç.A. ve Y.A. ile akrabaları C.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:06 Kaynak: DHA

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