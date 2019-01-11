Son Dakika Haberleri: Eve Davet Edilen Şahsa Uygunsuz Görüntülerle Şantaj ve Darp İddiası

Eve Davet Edilen Şahsa Uygunsuz Görüntülerle Şantaj ve Darp İddiası

43 dakika önce

Antalya'da uygunsuz fotoğraflarını çektiği 49 yaşındaki şahıstan şantaj ve tehdit yoluyla para alıp, senet imzalattırdıkları iddia edilen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eve Davet Edilen Şahsa Uygunsuz Görüntülerle Şantaj ve Darp İddiası, System.String[]
Antalya'da uygunsuz fotoğraflarını çektiği 49 yaşındaki şahıstan şantaj ve tehdit yoluyla para alıp, senet imzalattırdıkları iddia edilen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre A.Y. bir hafta önce mesajla davet üzerine R.D.B isimli kadının Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve geldiğinde R.D.B'nin kendisini öpmeye başladığını ve bir süre sonra odaya giren sevgilisi B.A.D'nin kendisini sopayla darp ettiğini, 500 lirasını, kredi kartlarının aldığını söyleyen A.Y, görüntülerinin de kaydedildiğini ileri sürdü. Şüphelinin, çekilen görüntülerinin ailesiyle paylaşılacağı sözleri karşısında büyük korku yaşayan A.Y, uzatılan 3 boş senedi imzaladığını ve aracının da gasp edildiğini iddia etti. Şüphelilerin 2 gün sonra telefonla aradıkları A.Y'den görüntüler karşılığında 5 bin lira istedikleri öne sürüldü.

Bir inşaat firmasında satış danışmanlığı yapan A.Y, iş dolayısıyla tanıştığı R.D.B isimli kadın ve sevgilisi B.A.D tarafından darp edilip, şantajla parasının alınmaya çalışıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, B.A.D ve R.D.B'yi suçüstü gözaltına aldı. Senet ve evraklar şüphelilerden alınarak A.Y'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kadın serbest bırakılırken, B.A.D tutuklandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

Sütçüler, Kepez, Antalya, 3. Sayfa
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