Eve dönen kadın, manevra yapan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Annesinin yanından kendi evine dönerken manevra yapan minibüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 642 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konuksever Mahallesi'nde oturan Hayat Deniz (50), annesinin yanından ayrılıp kendi evine gitmek için yola çıktı. Hayat Deniz, sokak üzerinde Hüseyin Ö. kontrolündeki dönmek için manevra yapan minibüsün altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kadının minibüsün altında kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANLARI KAMERADA

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan kadının cenazesi Antalya'da toprağa veridi. Kaza anları ise bir işyerinin güvenlik kamarasına yansıdı. Görüntülerde kadının sokak üzerinde evine doğru hareket halinde olduğu bu sırada önüne çıkan minibüsün dönmek isterken sağ ön tekerinin çarpması ile minibüsün altında kaldığı görüldü. Kazayı gören vatandaşlar ise panikle olay yerine koştu. Polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.