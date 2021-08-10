"Eve dönüyoruz" paylaşımı yapan Ghezzal'ın uçuşunda rötar! İstanbul'a beklenenden daha gel ayak basacak

Beşiktaş'ın bonservisini aldığı Rachid Ghezzal İstanbul'a geliyor. Cezayirli yıldız Instagram hesabından uçakta ailesi ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve "Eve geliyoruz" notunu yazdı.

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Ghezzal'ın uçağının 14.00'te inmesi planlanıyordu ancak rötara uğradı. Cezayirli yıldızın 15.00'te İstanbul'da olacağı belirtildi.

BONSERVİSİ ALINDI

Kara Kartal, Rachid Ghezzal için Leicester City'ye 3.2 milyon euro ödeyecek. Oyuncu da senelik 3 milyon euroya yaknı garanti ücret alacak.