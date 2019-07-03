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Eve Filmi

12 dakika önce

Eve filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Eve filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Güzelliğinin ardında büyük bir sır saklayan Eve, göründüğünden çok daha tehlikeli biridir. Genç kadının ona bakanlardan sakladığı başka biri yüzü vardır. Eve aslında bir suikatçıdır. Para karşılığında suikastler düzenleyen genç kadın, yüksek profilli, iyi para getiren işler için bütün dünyayı dolaşarak cinayetler işlemektedir. Yaşam tarzı şu an için ona iyi getiriler sağlamıştır ancak aldığı son işle birlikte her şey değişecektir. Eve'in son görevi hiç ummadığı şekilde ters gider. İşin geldiği son noktada Eve, kendini kaçmak zorunda bulur. Artık Eve bütün yeteneklerini hayatta kalabilmek için kullanmak zorunda kalacaktır.

Jessica Chastain’in Eve karakterine hayat verdiği filmin yönetmen koltuğunda Duyguların Rengi ve Trendeki Kız filmlerinden hatırladığımız Tate Taylor oturuyor. Senaryosunda Matthew Newton’ın imzasının bulunduğu filmin kadrosunda Colin Farrell, John Malkovich, Falk Hentschel, Diana Silvers, Geena Davis gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Tate Taylor
Senaryo: Matthew Newton
Oyuncular: Jessica Chastain, Colin Farrell, Geena Davis, Diana Silvers, John Malkovich, Ioan Gruffudd, Common, Jess Weixler, Joan Chen, Courtney Gonzalez, Adam Desautels, Omar Khan, Cassidy Neal, Silas Archer Gustav, Andresito Germosen De La Cruz, Nadezhda Russo, Annie Pisapia, Lin Hultgren, Ronald Woodhead, Ian Dylan Hunt, Dieter Riesle, Aramis Merlin, Alexandria Tait, Arthur Hiou, Efka Kvaraciejus, Michael Guarnera, Paul Tawczynski, Halle Curley, GeGe Jackson, Rob Lévesque, Falk Hentschel
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Eve
Yapımcı Firma: Freckle Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 21.02.2020

Eve Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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