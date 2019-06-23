Son Dakika Haberleri: Eve geç kaldığı için babasından korkan Tahir, römorkun altına saklandı
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Eve geç kaldığı için babasından korkan Tahir, römorkun altına saklandı

23 dakika önce

KARS'ta, arkadaşlarıyla oyun oynarken eve geç kalan ve babasından korktuğu için saklanan Tahir Baysu (11), 8 saatlik arama çalışmasının ardından, traktör römorkun altında uyurken bulundu.

Eve geç kaldığı için babasından korkan Tahir, römorkun altına saklandı, System.String[]
KARS'ta, arkadaşlarıyla oyun oynarken eve geç kalan ve babasından korktuğu için saklanan Tahir Baysu (11), 8 saatlik arama çalışmasının ardından, traktör römorkun altında uyurken bulundu. Tahir, eve geç kaldığı için babasından korkup saklandığını, jandarmayı görünce daha çok korktuğunu söyledi.
Olay, dün akşam saatlerinde  Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde meydana geldi. Gülan ve Muhittin Baysu'nun oğlu Tahir Baysu, arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Oğullarının geri dönmemesi üzerine Baysu ailesi, Tahir'in arkadaşlarıyla konuşup, oğullarını aradı ancak bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce Gölbaşı köyünde ardından da Aygır Gölü etrafından arama çalışması başlattı. Tahir'i bulamayan ekipler, gece saatlerinde arama çalışmalarını sonlandırdı. 
Ekipler, bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak" ile devam etti. Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından, Tahir, traktör römorkunun altında uyurken bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Tahir, daha sonra ailesine teslim edildi. 
JANDARMAYI GÖRÜNCE DAHA ÇOK KORKTU
Tahir Baysu, kaybolmadığını arkadaşları ile oyun oynerken eve geç kaldığını ve bu yüzden babasından korkup saklandığını söyledi. Köye gelen jandarmayı gördüğünde daha çok korktuğunu belirten Baysu, köyde sık sık yer değiştirdiğini ve bir römorkun altında saklanırken uyuyakaldığını belirtti.


- Kars
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:39 Kaynak: DHA
Kars, Güncel
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