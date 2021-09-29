Üye Girişi
Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada - Son Dakika

Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada

29.09.2021 11:17

Erzurum'da yaşayan Ömer Kamber, psikolojik sorunları olan annesini yarım saatliğine evde tek bırakıp dışarı çıktı. Eve döndüğünde annesinin pencereden atlamak üzerine olduğunu gören Kamber, son anda koşarak yaşlı kadını yakaladı. Bir yandan bağırarak yardım isteyen evlat, bir yandan da annesinin beline çarşaf bağlayıp kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin ihbarıyla olan yerine gelen ekipler yaşlı kadını kurtarırken, korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Erzurum'un Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi Beyazıt Caddesi Yıldız Evler'de yaşanan olayda 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Ömer Kamber, psikolojik sorunları olan annesini evde bırakıp bir süreliğine dışarı çıktı.

ANNESİNİ PENCEREDEN ATLAMAK ÜZEREYKEN YAKALADI

Kamber, eve döndüğünde annesinin pencereden atlamak üzere olduğunu görüp, koşarak son anda yakaladı. Bağırıp komşularından yardım isteyen Kamber, itfaiyeye haber verilmesini istedi.

Pencereden atlamak isteyen annesini son anda yakaladı! Beline çarşaf sarıp, kurtarılmayı bekledi

BELİNE ÇARŞAFI SARIP İTFAİYE EKİPLERİNİ BEKLEDİ

Kamber, eline geçirdiği çarşafı pencereden sarkan annesinin beline sarıp tutarak ekipler gelene kadar bekledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, adrese gelince, binanın önüne hava yastığı açtı. Yangın merdiveniyle pencereye ulaşan ekipler, Yeter Kamber'i alıp indirdi. Yeter Kamber'e sağlık ekipleri müdahale etti.

YAŞLI KADIN HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN DİRENDİ

Merdivenden inen Ömer Kamber, daha sonra da hastaneye gitmemek için direnen annesini polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ikna etti. Yeter Kamber, oğluyla birlikte ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Pencereden atlamak isteyen annesini son anda yakaladı! Beline çarşaf sarıp, kurtarılmayı bekledi

''ANNEM MUHTEMELEN ŞİZOFRENİ HASTASI', TEDAVİYİ KABUL ETMİYOR''

Erzurum'da elektrik teknisyeni olan Ömer Kamber, annesinin hastalığı nedeniyle evlenmediğini söyledi. Kamber, 7 sene önce göreve başladığında yanına getirdiği annesinin, yıllardır psikolojik sorunu olduğunu ve rahatsızlığının son bir haftada arttığını anlatarak, "Annem muhtemelen şizofreni hastası, tedaviyi kabul etmiyor. Kısa süreliğine dışarı çıkmıştım. Eve geldiğimde kendini pencereden atıyordu ki son anda yakaladım. Hasta olduğunu kabul etmediği gibi tedaviye de izin vermiyordu. Bugüne kadar önemli bir sıkıntısı olmuyordu ama son haftada böylesine bir değişiklik olmadı. Saldırganlık, mantık dışı hareketler ve intihar girişimleri yeni olmaya başladı.

Pencereden atlamak isteyen annesini son anda yakaladı! Beline çarşaf sarıp, kurtarılmayı bekledi

''BİZİ 9 AY KARNINDA TAŞIDI, ANNEMDEN VAZGEÇMEM''

Evden yarım saatliğine çıkmıştım, döndüğümde hastaneye gidecektik. Eve döndüğümü kapının sesinden anlayınca kendini camdan atmak istedi. Tam o arada yakalayarak beline doladığım çarşafla itfaiye ekipleri gelene kadar tuttum. Annem bizi 9 ay karnında taşıdı, zorluk çekti. Ben de kolay vazgeçemem annemden. Tedavisi konusunda ilgili kurumlarla temasa geçtim. Bir an evvel tedavisinin başlatılmasını istiyorum. Hasta olduğuna kendisi de inanmadığı için yataklı tedavi edilmesi lazım. Çünkü artık kontrol edilecek, kollanabilecek bir hasta değil" diye konuştu.

Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada

Selçuklu, Aziziye, İtfaiye, Erzurum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı 11:32 Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü 11:27 Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi 11:06 Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi
Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor 10:58 Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı 10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı Activision Blizzard'ın cinsel taciz suçundan dolayı 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi 10:21 Activision Blizzard'ın cinsel taciz suçundan dolayı 18 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor 09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

Son Dakika Haberleri
11:35 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde
11:30 Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü
11:27 Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü
11:17 Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada
11:05 Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi
11:03 Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti
11:01 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor
10:51 Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı
10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde         
11:35
Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü         
11:31
İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım         
11:21
Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti         
11:04
Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı         
10:52
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 11:38:57. #1.11#
SON DAKİKA: Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement