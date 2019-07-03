Eve geldiğinde şoke oldu

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Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek

En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı

Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu! TÜPRAŞ yine birinci