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Eve geldiğinde şoke oldu

1 saat önce

Eve geldiğinde şoke oldu Eve isabet eden iki mermi de camdaki aynı delikten geçmişSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde eve geldiğinde gördüğü mermi çekirdekleri karşısında şoke olan vatandaş durumu polise bildirdi.

Eve geldiğinde şoke oldu
Eve isabet eden iki mermi de camdaki aynı delikten geçmiş
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde eve geldiğinde gördüğü mermi çekirdekleri karşısında şoke olan vatandaş durumu polise bildirdi.
Mevlana Mahallesi Orhan Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında oturan Murat Calp, bir aylık tatil dönüşü sabah eve geldiğinde misafir odasında bulunan sehpanın üzerinde ve duvarda iki mermi çekirdeği buldu. Camda delik olduğunu fark eden Murat Calp durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Olay Yeri ekipleri evde inceleme yaptı. Yapılan incelemede iki merminin de camdaki aynı delikten geçtiği belirlendi.
Olayın aydınlatılması için polis ekipleri inceleme başlattı.
Eve geldiğinde şoke oldu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:24 Kaynak: İHA
Samsun, Bafra, Yerel
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