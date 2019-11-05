Eve gelen ailesi, Selma'yı odasında ölü buldu

Acı haber dün saat 15.00 sıralarında Küçüklü Mahallesi Gökçeler mevkisinde meydana geldi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Selma A., ailesinin bahçeye çalışmaya gitmesi üzerine evde yalnız kaldı. Bir süre sonra eve dönen aile, kızlarını odasında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde buldu. Çığlıklar üzerine eve koşan komşular, durumu sağlık ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Selma A.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, üniversite mezunu Selma A. (22), çalışmaya gittikleri bahçeden dönen ailesi tarafından av tüfeğiyle başından vurularak, ölmüş halde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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