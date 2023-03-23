Eve kargoyla gelen terliğe gizlenmiş kokain bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Eve kargoyla gelen terliğe gizlenmiş kokain bulundu

23.03.2023 16:57

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonla S.Ü. adlı kadının evine gelen kargo paketinde terliğe gizlenmiş halde 30 gram kokain ele geçirildi.

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonla S.Ü. adlı kadının evine gelen kargo paketinde terliğe gizlenmiş halde 30 gram kokain ele geçirildi. Polis, kokaini sipariş verdiği üzerinde durduğu S.Ü.'yü gözaltı aldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bir eve kargoyla uyuşturucu geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, S.Ü.'nün evine gelen kargo paketini kuryeden teslim aldıktan sonra operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada paketteki terliğe gizlenmiş halde 30 gram kokain ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise yine bir miktar daha kokain ile sentetik uyuşturucu hap bulundu. Polis, kokaini sipariş verdiği üzerinde durduğu S.Ü.'yü gözaltına aldı. S.Ü. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eve kargoyla gelen terliğe gizlenmiş kokain bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömeri'ydi, Talip Güran'ın son hali görenleri şaşırttı
16:29 Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran, son haliyle bambaşka biri oldu
16:25 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final fikstürü belirlendi! Sivasspor doğrudan yarı finalde mücadele edecek
16:19 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu! Sivasspor doğrudan yarı finalde
16:20 Vali Gökmen Çiçek, Adıyaman'da depremzede miniklerle oyun oynadı
16:14 Vali Gökmen Çiçek Adıyaman'da depremzede çocukların oyun davetini kırmadı
16:14 UEFA'da Barcelona krizi! Soruşturma başlatılan Barça, felaketle yüzleşecek
16:08 UEFA resmen soruşturma başlattı! Barcelona tarihi bir felaketle karşı karşıya
15:57 Seçimden önce asgari ücrete zam bekleniyor! İşte beklenen rakam
15:51 Seçim öncesi asgari ücrete zam gelebilir! İşte kulislerde konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2023 17:03:31. #1.13#
SON DAKİKA: Eve kargoyla gelen terliğe gizlenmiş kokain bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement