Adana'da bir kişi bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçtı - Son Dakika
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Adana'da bir kişi bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçtı

17.07.2022 17:42

Adana'da bir kişi bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçtı Adana'da bir kişi bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçarken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da bir kişi bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçtı

ADANA - Adana'da bir kişi bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçarken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Aytekin (32), Eda Yakar çiftinin evine saat 16.00 sıralarında gelen kişi zili çalıp tabanca zoruyla içeri girdi. Zanlı eve girer girmez tabancayla Aytekin Yakar'ı vururken, bıçakla da karısı Eda Yakar'ı yaraladı. Zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. Bu arada sesleri uyan apartman sakinleri eve gelince karı-kocayı kanlar içinde bulup hemen 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla karı-koca Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bu arada olay yerine gelen polis de kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da bir kişi bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bir kişi bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçtı - Son Dakika
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