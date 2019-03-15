Eve Gelmeyen Eşine Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Bolu'da eşinin 1 haftadır eve gelmemesine öfkelenen kadın, kocasının elbiselerini park halindeki aracının çeşitli yerlerine bağladıktan sona, gömleğine de 'Eve gelmene gerek yok' notunu yazdı.

Bolu'da eşinin 1 haftadır eve gelmemesine öfkelenen kadın, kocasının elbiselerini park halindeki aracının çeşitli yerlerine bağladıktan sona, gömleğine de 'Eve gelmene gerek yok' notunu yazdı. Borazanlar Mahallesi'nde eşinin 1 haftadır eve gelmemesine sinirlenen bir kadın, kocasının eşyalarını evin önünde park halinde olan otomobilinin üzerine bıraktı. Bazı eşyaları aracın kapılarına ve egzozuna bağlayan öfkeli kadın, eşinin gömleğine ise, "Eve gelmene gerek yok, eşyalarını getirdik, terbiyesiz" diye yazdı. Not yazdığı gömleği herkesin görebilmesi için park halindeki otomobilin sağ camına seren kadının yaptığı ilginç olayın fotoğrafları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla çekildi.



(Faruk Çidem/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Öfkeli Kadın, 1 Haftadır Eve Gelmeyen Eşinin Kıyafetlerini Otomobile Bağlayıp Üzerine Not Yazdı

Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Hakkında İnceleme Başlatıldı

Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın Geçmişte Bir Süre Türkiye'de Bulunduğu Belirlendi

HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir