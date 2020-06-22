Eve giren 2 metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

- Eve giren 2 metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinin Hacıömersolaklısı köyünde bir eve girerek paniğe neden olan 2 metrelik yılan, ekipler tarafından yakalanarak yeniden doğaya bırakıldı.

Keskin ilçesine bağlı Hacıömersolaklısı köyünde bir eve gire 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu. Ev sakinleri gördüğü yılan karşısında korku dolu anlar yaşadı. Yılanı yakalanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne bildirildi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, yılanı çatı arasında yakalayıp yeniden doğaya saldı.