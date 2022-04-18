Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu! - Son Dakika
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Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!

18.04.2022 13:16

Sarıyer'de yaşanan olayda 42 yaşındaki bir kadın yaşadığı evde kapısı kilitlenmiş olan odasında tabancayla başından vurulmuş olarak bulundu. Haberi alan yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayla ilgili tabancaya el koyan polis kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

Geçtiğimiz cuma günü saat 10.00 sıralarında Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre gece saatlerinde 42 yaşındaki kızı Özlem Akyol ile yaşadığı evden çıkan babası Hıdır Akyol iş yerine gitti. Sabah saatlerinde kızından haber alamayan Hıdır Akyol, diğer yakınları Erol Akyol ve Erdal Akyol ile birlikte yaşadığı eve geri geldi.

BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Eve giren yakınları kapısı kilitli olan odaya tornavida ve keser yardımıyla girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kadını başından silahla vurulmuş halde gören babası ve yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul'da korkunç olay: Genç kadın başından vurulmuş halde bulundu

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Bunun üzerine inceleme yapan polis ekipleri, kadının yanı başında bulunan tabancaya el koydu. Polis ekipleri kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

İstanbul'da korkunç olay: Genç kadın başından vurulmuş halde bulundu

AİLESİ KAHROLDU

Öte yandan olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının cenazesi çıkarıldığı esnada yakınları feryat etti. Acılı ailesinin teslim aldığı kadının cenazesi, Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
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Sarıyer, İntihar, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu! - Son Dakika


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13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
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SON DAKİKA: Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu! - Son Dakika
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