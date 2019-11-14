Son Dakika Haberleri: Eve giren baykuş görenleri şaşırttı
Son Dakika Genel Eve giren baykuş görenleri şaşırttı - Son Dakika

Eve giren baykuş görenleri şaşırttı

7 saat önce

Eve giren baykuş görenleri şaşırttı Sivas'ta bir eve giren yaralı baykuş büyüklüğü ile şaşkınlığa neden olurken itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındıSİVAS - Sivas'ta bir eve giren yaralı dev baykuş itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

Eve giren baykuş görenleri şaşırttı, System.String[]

Eve giren baykuş görenleri şaşırttı

Sivas'ta bir eve giren yaralı baykuş büyüklüğü ile şaşkınlığa neden olurken itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı

SİVAS - Sivas'ta bir eve giren yaralı dev baykuş itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

Sivas kent merkezi Seyrantepe mahallesi Cami sokakta evine balkondan giren dev baykuşu yakalamakta güçlük çeken Özdem Tok durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, dev baykuşun kanat kısmından yaralı olduğunu fark etti. Yaralı baykuşu zarar vermeden yakalamak için bir süre uğraş veren ekipler, kısa bir sürenin ardından çarşafla yakalayabildi. Ekipler yaralı baykuşun tedavisinin yapılması için itfaiye müdürlüğüne getirdi. İtfaiye ekipleri dev baykuşla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Yaralı baykuş tedavisinin yapılmasının ardından doğaya bırakılması için Sivas Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğüne teslim edildi.

İtfaiye eri Erhan Biter, dev baykuşu gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Biter, " Evin içine balkondan girmişti. Ev sahipleri itfaiye müdürlüğümüzü arayarak durumu bildirdi. Baykuşun kanat kısmında kırık var. Hayvanı şimdi aldık, itfaiyemize getirdik. Buradan da tedavi ettirmek için veteriner işleri müdürlüğüne gidecek. Tedavisinin ardından doğaya bırakacağız. Şimdiye kadar yakaladığımız en büyük baykuş diyebiliriz. Daha öncede çok sayıda baykuş yakaladım ama en büyüğü buydu. Evet çok şaşırdık "dedi.

Sivas Belediyesi, İtfaiye, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangında kedilerinin öldüğünü gören kadın sinir krizi geçirdi
Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu 41 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, kırmızı bikinili paylaşımıyla hayran bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 03:42:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eve giren baykuş görenleri şaşırttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]