Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla yaraladı - Son Dakika

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine gelen eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, evinin kapısını açtığında bir anda bir kişi evden çıkarak kaçmaya başladı.

BOĞUŞMA SIRASINDA DOKTORU VURDU

Deniz, kaçmaya çalışan hırsıza müdahale etmeye çalışırken aralarda boğuşma yaşandı. Bu sırada hırsız, yanında bulunan silahla Deniz'e ateş açarak kaçtı. Bacaklarından vurulan Deniz, yere yığıldı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.