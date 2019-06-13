Son Dakika Haberleri: Eve giren hırsız, suçüstü yakalandı
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Eve giren hırsız, suçüstü yakalandı

7 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesindeki eve hırsızlık yapmak için giren S.A., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Eve giren hırsız, suçüstü yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesindeki eve hırsızlık yapmak için giren S.A., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, Hisar Mahallesi'ndeki eve hırsızlık amacıyla birinin girdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler, S.A.'yı, evdeki LCD televizyonu çuvala koyarken yakaladı. Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:01 Kaynak: DHA
Polis, Aydın, Didim, Güncel
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