Eve giren hırsızlar yakalanınca "yatmak için" girdik dediler - Son Dakika
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Eve giren hırsızlar yakalanınca "yatmak için" girdik dediler

6 saat önce

Konya'da iki katlı müstakil bir evin camını kırarak içeri giren iki şüpheli, evde bulunan çeşitli eşyaları çalmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Eve giren hırsızlar yakalanınca

Konya'da iki katlı müstakil bir evin camını kırarak içeri giren iki şüpheli, evde bulunan çeşitli eşyaları çalmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahısların ilk ifadesinde, eve yatmak için girdiklerini söylediği öğrenildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi Gazanfer Caddesi'nde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli cadde üzerinde bulunan evi bir süre boyunca takip ederek, evin boş olduğunu tespit etti. Zanlılar daha sonra bahçe duvarından atlayarak evin arka girişinin kapı camını kırıp içeriye girdi. Şüphelileri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Adrese gelen ekipler, eve giren şahısları suçüstü yakaladı. Yakalanan iki şüphelinin, evden topladığı yaklaşık 10 bin lira değerinde olduğu belirtilen çeşitli eşyalar ve müzik aletleri de ele geçirildi.

Evde yakalanan 3 ayrı suç kaydı bulunan A.S. (28) ve 18 hırsızlık suçundan kaydı olan R.K. (38), polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. Buradaki ilk ifadesi alınan şahısların, "Biz eve hırsızlık için girmedik. Biz hava soğuk olduğu için yatmaya girdik" dedikleri öğrenildi.

(İbrahim Yetkin/İHA)

Meram, Konya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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