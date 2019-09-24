Son Dakika Haberleri: Eve giren jandarma 33 metrelik tünelle karşılaştı
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Eve giren jandarma 33 metrelik tünelle karşılaştı

52 dakika önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, evinin bahçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen vatandaş suçüstü yakalandı.

Eve giren jandarma 33 metrelik tünelle karşılaştı, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, evinin bahçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen vatandaş suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede evin bahçesinde 2 metre çapında 33 metre derinliğinde tünel bulundu.


Çomaklı Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, M.A. isimli şahsın evinin bahçesinde bulunan baraka içerisinde izinsiz kazı yaptığını belirledi. Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince şahsın evinde ve bahçesinde yapılan arama neticesinde, bahçe içerisinde bulunan barakada 2 metre çapında 33 metre derinliğinde tünel kazdığı tespit edildi. Evde yapılan aramada kazı yapmada kullanılan 2 adet kürek, 3 adet kazma, 2 adet balyoz, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet hilti ucu ve 2 adet baret ele geçirildi. M.A. isimli şüpheli ifadesinin alınmasının ardından Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - ANTALYA

Korkuteli, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
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