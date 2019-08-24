Eve giren yılan buzdolabında yakalandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince buzdolabının içinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:32 Kaynak: AA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince buzdolabının içinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi Merkez Beydağı Mahallesi'nde oturan Ali Uzan, evinin kilerindeki buzdolabının içerisinde yılan olduğunu görerek yardım istedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı kullandıkları aparatla yakaladı.
Ekipler, bir kovaya koydukları yılanı daha sonra doğaya bıraktı.
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