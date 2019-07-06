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Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

44 dakika önce

Hatay'ın Payas ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokakta bir evin oturma odasına giren yılanı fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas itfaiye ekipleri, getirdikleri yılan yakalama aparatı ile yılanı canlı yakaladı. Yakalanan yılan bir torba içerisine konularak doğaya bırakılmak üzere götürüldü. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:37 Kaynak: İHA
İtfaiye, Payas, Hatay, Güncel
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