Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
44 dakika önce
Hatay'ın Payas ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:37 Kaynak: İHA
'ın Payas
ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Payas ilçesi Yenişehir
Mahallesi Dönmez Sokakta bir evin oturma odasına giren yılanı fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas itfaiye ekipleri, getirdikleri yılan yakalama aparatı ile yılanı canlı yakaladı. Yakalanan yılan bir torba içerisine konularak doğaya bırakılmak üzere götürüldü. - HATAY
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