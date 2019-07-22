Son Dakika Haberleri: Eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı

33 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Hasanlı Köyü'nde bir eve yılan girdiği ihbarı üzerine söz konusu yere giderek çalışma başlattı. Ekipler, kullandıkları aparatla yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.
İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılanları yakalamak için ucu aydınlatmalı ve kıskaçlı çubuk kullandıklarını belirterek, hiç zarar vermeden yakaladıkları hayvanları tekrar doğal ortamına bıraktıklarını söyledi.
Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı! Düğünden dönen çift, evlerini yanmış halde buldular Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti! Son Dakika! Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:05:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]