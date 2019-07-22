Eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:32 Kaynak: AA
'ın Alaplı
ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Alaplı İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Hasanlı Köyü'nde bir eve yılan girdiği ihbarı üzerine söz konusu yere giderek çalışma başlattı. Ekipler, kullandıkları aparatla yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.
İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın
, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılanları yakalamak için ucu aydınlatmalı ve kıskaçlı çubuk kullandıklarını belirterek, hiç zarar vermeden yakaladıkları hayvanları tekrar doğal ortamına bıraktıklarını söyledi.
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