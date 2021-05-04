Eve giren yılan korkuttu - Son Dakika

Eve giren yılan korkuttu
04.05.2021 09:35
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir evin yatak odasında yakalanan yılan İtfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir evin yatak odasında yakalanan yılan İtfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye'nin Pazaryeri Mahallesi 256.sokaktaki bir evin yatak odasına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki boz yılan ev sahiplerini korkuttu. Yatak odasında yılanı gören ev sahipleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler yılanı, evin yatak odasında zarar verilmeden yakalandı.
Zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, daha sonra doğal yaşam alanına salındı. - MUĞLA
Son Dakika Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı! Dünyaca ünlü gazeteci Jack Todd, Burcu Biricik'in Fatma dizisindeki başarısını öve öve bitiremedi Karar Resmi Gazete'de! Balon balığı avlayanlara para verilecek Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi West Bromwich Albion taraftarları, Mbaye Diagne'ye sosyal medyada ateş püskürdü 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan fenomen muhtar yaşamını kaybetti Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor