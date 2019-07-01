Son Dakika Haberleri: Eve giren yılan kuş kafesinde yakalandı
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Eve giren yılan kuş kafesinde yakalandı

59 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde eve giren yılan, kuş kafesinde yakalandı.

Eve giren yılan kuş kafesinde yakalandı, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde eve giren yılan, kuş kafesinde yakalandı.
Nadir Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan A.B, sabah saatlerinde evine yılan girdiğini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi.
Eve gelen itfaiye erleri, girdiği kafeste muhabbet kuşlarından birini telef eden yılanı yakaladı.
Yaklaşık iki metre uzunluğundaki yılan ilçe dışındaki kırsal alanda doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:06 Kaynak: AA
Darende, Malatya, Sabah, Güncel
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