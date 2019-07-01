Eve giren yılan kuş kafesinde yakalandı
59 dakika önce
Malatya'nın Darende ilçesinde eve giren yılan, kuş kafesinde yakalandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:06 Kaynak: AA
'nın Darende
ilçesinde eve giren yılan, kuş kafesinde yakalandı.
Nadir Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan A.B, sabah saatlerinde evine yılan girdiğini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi.
Eve gelen itfaiye erleri, girdiği kafeste muhabbet kuşlarından birini telef eden yılanı yakaladı.
Yaklaşık iki metre uzunluğundaki yılan ilçe dışındaki kırsal alanda doğaya salındı.
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