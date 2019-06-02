Eve giren yılanı itfaiye çıkardı
21 dakika önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:59 Kaynak: İHA
'nin Develi
ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldı.
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Zile
mahallesinde meydana gelen olayda Musa Akpınar
, evinin mutfak dolabında yılan olduğunu gördü. Bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramayan Akpınar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler, dolaptaki yılanı çıkararak doğaya saldı. - KAYSERİ
Küçük çocuğun zor anları! Ayağı tuvalet giderine sıkıştı
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Öğleden sonra başlayacak
Bursa'da suç makinesi tornavidayla polislere saldırdı!