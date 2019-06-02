Son Dakika Haberleri: Eve giren yılanı itfaiye çıkardı
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Eve giren yılanı itfaiye çıkardı

21 dakika önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldı.

Eve giren yılanı itfaiye çıkardı, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Zile mahallesinde meydana gelen olayda Musa Akpınar, evinin mutfak dolabında yılan olduğunu gördü. Bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramayan Akpınar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler, dolaptaki yılanı çıkararak doğaya saldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:59 Kaynak: İHA
Develi, Kayseri, İtfaiye, Güncel
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