Eve giren yılanı itfaiye çıkardı
1 saat önce
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde eve giren yılanı, itfaiye ekipleri çıkararak doğaya bıraktı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:46 Kaynak: AA
'nın Yalıhüyük
ilçesinde eve giren yılanı, itfaiye ekipleri çıkararak doğaya bıraktı.
Yukarı Mahalle Bozkır Seydişehir
yolu yanında Ömer Gölcük
'e ait tek katlı eve yılan girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.
Olayın görgü tanığı ev sahibi Ayşe Gölcük, "Oturma odasında girdiğim an yılanı karşımda gördüm. Korku ile itfaiye ekiplerini aradım." diye konuştu.
İftaiye ekipleri, evlerin kapılarının açık bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.
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