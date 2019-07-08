Son Dakika Haberleri: Eve giren yılanı itfaiye çıkardı
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Eve giren yılanı itfaiye çıkardı

1 saat önce

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde eve giren yılanı, itfaiye ekipleri çıkararak doğaya bıraktı.

Eve giren yılanı itfaiye çıkardı, System.String[]
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde eve giren yılanı, itfaiye ekipleri çıkararak doğaya bıraktı.
Yukarı Mahalle Bozkır Seydişehir yolu yanında Ömer Gölcük'e ait tek katlı eve yılan girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.
Olayın görgü tanığı ev sahibi Ayşe Gölcük, "Oturma odasında girdiğim an yılanı karşımda gördüm. Korku ile itfaiye ekiplerini aradım." diye konuştu.

İftaiye ekipleri, evlerin kapılarının açık bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:46 Kaynak: AA
Yalıhüyük, İtfaiye, Gölcük, Konya, Güncel
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