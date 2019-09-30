Eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
1 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:56 Kaynak: AA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Akçasu Mahallesi Kurt Tepesi mevkisindeki bir eve yılan girdiği ihbarı üzerine, adrese giderek çalışma başlattı.
Ekipler, kullandıkları aparatla yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.
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