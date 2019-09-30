Son Dakika Haberleri: Eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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Eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Akçasu Mahallesi Kurt Tepesi mevkisindeki bir eve yılan girdiği ihbarı üzerine, adrese giderek çalışma başlattı.

Ekipler, kullandıkları aparatla yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Safranbolu, Karabük, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:56 Kaynak: AA
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