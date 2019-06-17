Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
1 saat önce
Düzce'de eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:37 Kaynak: AA
'de eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Körpeşler Mahallesi 1474. Sokak'ta bir evde yılan olduğu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, daha sonra Düzce Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yılan, şehir merkezinden uzak bir alanda doğaya bırakıldı.
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