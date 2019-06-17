Son Dakika Haberleri: Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
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Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

1 saat önce

Düzce'de eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı, System.String[]
Düzce'de eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Körpeşler Mahallesi 1474. Sokak'ta bir evde yılan olduğu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, daha sonra Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yılan, şehir merkezinden uzak bir alanda doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:37 Kaynak: AA
Düzce, İtfaiye
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