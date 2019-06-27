Son Dakika Haberleri: Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
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Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

1 saat önce

Adıyaman'da, bir ikamete giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı, System.String[]
Adıyaman'da, bir ikamete giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan Kazım Aydın'a ait eve giren 1,5 metre uzunluğundaki yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oldukça saldırganlaşan yılanı canlı yakalayamayınca öldürerek etkisiz hale getirmek zorunda kaldı. Ölü olarak yakalanan daha sonra toprağa gömülmek üzere itfaiye ekiplerince alındı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
kazım aydın, yılan, adıyaman, itfaiye, 3. Sayfa
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