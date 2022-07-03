Edinilen bilgiye göre, Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi'nde evine giren yılanı fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Evin bahçesini arayan ekipler, 10 dakika süren aramanın ardından yılanı yakalamayı başardı.

Kaynak: İHA

Sungurlu, İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Son Dakika

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