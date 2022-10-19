Eve giren yılanı itfaiye ve DKMP ekipleri çıkardı - Son Dakika
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Eve giren yılanı itfaiye ve DKMP ekipleri çıkardı

19.10.2022 19:32
Eve giren yılanı itfaiye ve DKMP ekipleri çıkardı

Van merkez Edremit ilçesinde bir eve giren damalı su yılanı, DKMP ve itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Van merkez Edremit ilçesinde bir eve giren damalı su yılanı, DKMP ve itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde evine damalı su yılanının girdiğini gören ev sahibi durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Bölge Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Edremit Grup amirliği ekipleri sevk edildi. Hemen harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucu boyu yaklaşık 1,5 metre olan yılanı saklandığı yerden çıkartarak doğaya bıraktı. - VAN

Kaynak: İHA
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Edremit, İtfaiye, Van, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eve giren yılanı itfaiye ve DKMP ekipleri çıkardı - Son Dakika

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