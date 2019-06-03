Eve giren yılanı itfaiye yakaladı
1 saat önce
Silivri'de bir eve giren 4 metrelik yılanı itfaiye çıkardı.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:10 Kaynak: AA
'de bir eve giren 4 metrelik yılanı itfaiye çıkardı.
Alınan bilgiye göre, Çanta Mahallesi'nde bir eve giren boyu 4 metre olan yılanı gören ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yılan evden çıkartıldı. İtfaiye
ekipleri tarafından yılan daha sonra doğaya bırakıldı.
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