Son Dakika Haberleri: Eve giren yılanı itfaiye yakaladı
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Eve giren yılanı itfaiye yakaladı

1 saat önce

Silivri'de bir eve giren 4 metrelik yılanı itfaiye çıkardı.

Eve giren yılanı itfaiye yakaladı, System.String[]
Silivri'de bir eve giren 4 metrelik yılanı itfaiye çıkardı.
Alınan bilgiye göre, Çanta Mahallesi'nde bir eve giren boyu 4 metre olan yılanı gören ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yılan evden çıkartıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından yılan daha sonra doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:10 Kaynak: AA
Silivri, İtfaiye, Güncel
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