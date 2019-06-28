Son Dakika Haberleri: Eve giren yılanı itfaiye yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eve giren yılanı itfaiye yakaladı

42 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikamete giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Eve giren yılanı itfaiye yakaladı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikamete giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi baraj yolu üzerinde bulunan bir ikamete giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, getirdikleri yılan yakalama aparatı ile yılanı canlı yakaladı. Yakalanan yılan bir torba içerisine konularak doğaya bırakılmak üzere götürüldü. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
adıyaman, yılan, kahta, itfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adıyaman'da görülen 20 santimlik çekirge şaşırttı Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınının cezası belli oldu! Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:14:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eve giren yılanı itfaiye yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]