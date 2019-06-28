Eve giren yılanı itfaiye yakaladı
42 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikamete giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
'ın Kahta
ilçesinde bir ikamete giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi baraj yolu üzerinde bulunan bir ikamete giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, getirdikleri yılan yakalama aparatı ile yılanı canlı yakaladı. Yakalanan yılan bir torba içerisine konularak doğaya bırakılmak üzere götürüldü. - ADIYAMAN
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