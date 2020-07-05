Eve girmek isteyen hırsız, komşuya yakalandı - Son Dakika

Eve girmek isteyen hırsız, komşuya yakalandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Sokağın hareketli olduğu dakikalarda hırsızlık için bir daireyi gözüne kestiren hırsızın fark edilmesi üzerine silahlar çekildi. İddiaya göre hırsızın silah doğrulttuğu komşu ruhsatlı tabancasına davrandı ve iki el ateş açtı.

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Boş daireye giren hırsız komşuları hesaba katmadı


İlginç olay akşam saatlerinde Sancaktepe'nin Safa Mahallesinde meydana geldi. Dört katlı bir binanın birinci katında bulunan ve sahiplerinin şehir dışında olduğu öğrenilen daireyi gözüne kestiren M.K. bisikletiyle binanın önüne geldi. O sırada mahallede çocuklar oyun oynarken, mahalle sakinleri balkonlardaydı. Levye ile dairenin penceresini açmayı başaran şüpheli içeriye girdikten çok kısa bir süre sonra fark edildi. Mahalle sakinlerinin olayı polise ihbar ettiği dakikalarda aynı apartmanda ikamet ettiği belirlenen İ.A. adlı vatandaş ruhsatlı silahıyla dairenin penceresinin önüne gitti. O sırada hırsızlık amacıyla daireye girdiği belirlenen M.K. ile karşılaşan komşu İ.A. silahına davrandı. Çevredeki vatandaşların linç etmeye çalıştığı şüpheliyi olay yerine gelen polis ekipleri kurtarırken, darp edilen şüpheli önce hastaneye sonra karakola götürüldü.


Şüphelinin 19 ayrı suçtan sabıkası bulunuyor


Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tüm yönleriyle soruşturduğu olayda akşam saatlerinde daireye giren ve kendisini fark eden apartman sakinine silah doğrulttuğu iddia edilen M.K.'nin 19 ayrı suçtan sabıkası bulundu. Ayrıca hırsızlık şüphelisinin silah doğrulttuğunu gördüğü an ruhsatlı tabancasına davrandığını belirten İ.A. ifadesi alınmak üzere en yakın polis merkezine götürüldü. Ekipler olay yerinden incelemelerde bulunurken bekçi ve polis ekipleri sivil vatandaşların olay yerine yaklaşmasına izin vermedi. M.K'nin levye ile pencereden girdiği dairenin önüne geldiği bisiklette çevredeki vatandaşlar tarafından parçalandı. - İSTANBUL

Sancaktepe, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 00:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eve girmek isteyen hırsız, komşuya yakalandı - Son Dakika
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