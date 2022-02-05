Üye Girişi
Eve gitmek isterken kendini bir anda çukurda buldu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika

Eve gitmek isterken kendini bir anda çukurda buldu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

05.02.2022 11:55

Elazığ'da ikamet eden Sait Dağdeviren isimli vatandaş, evine gittiği esnada kaldırımın çökmesi nedeniyle oluşan çukura düştü. Dağdeviren'in düşme anları da anbean kamera kayıtlarına yansıdı.

Elazığ'da Merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Devlet Sokak'ta önceki gün evine gitmekte olan Sait Dağdeviren kaldırımın çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Dağdeviren'in yardım sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

HEMEN TOPRAĞI KAZDILAR

İtfaiye ekipleri, yeniden oluşabilecek çökmeye karşı ilk olarak şahsın başına baret geçirdi ve çukurun etrafına şerit çekti. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra çukura giren itfaiye personelleri bir yandan içerideki suyu tahliye ederken, bir yandan da bazen elleriyle bazen de ekipmanlarıyla toprağı kazdı.

Kaldırımda yürürken bir anda kendini çukurda bulan adamın görüntüleri ortaya çıktı

EKİPLERE YARDIMCI OLDU

Bacağı sıkışan ve büyük acı çeken Dağdeviren de ekiplere zaman zaman yardım etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Dağdeviren bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaldırımda yürürken bir anda kendini çukurda bulan adamın görüntüleri ortaya çıktı

DÜŞTÜĞÜ ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sait Dağdeviren'in çukura düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaldırımın çöktüğü ve Dağdeviren'in çukura düştüğü görüldü. Görüntülerde yardıma koşan Dağdeviren'in arkadaşının da çukurun içine düştüğü ve kendi imkanlarıyla çıktığı görüldü.

YORUMLAR
500

İtfaiye, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eve gitmek isterken kendini bir anda çukurda buldu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:55 Eve gitmek isterken kendini bir anda çukurda buldu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
11:53 Yıllar sonra aldatıldığını öğrenen adam dehşet saçtı! Sokak ortasında iki şarjör mermi boşalttı
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:01:18. #1.12#
SON DAKİKA: Eve gitmek isterken kendini bir anda çukurda buldu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement