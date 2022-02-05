Eve gitmek isterken kendini bir anda çukurda buldu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika

Elazığ'da Merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Devlet Sokak'ta önceki gün evine gitmekte olan Sait Dağdeviren kaldırımın çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Dağdeviren'in yardım sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

HEMEN TOPRAĞI KAZDILAR

İtfaiye ekipleri, yeniden oluşabilecek çökmeye karşı ilk olarak şahsın başına baret geçirdi ve çukurun etrafına şerit çekti. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra çukura giren itfaiye personelleri bir yandan içerideki suyu tahliye ederken, bir yandan da bazen elleriyle bazen de ekipmanlarıyla toprağı kazdı.

EKİPLERE YARDIMCI OLDU

Bacağı sıkışan ve büyük acı çeken Dağdeviren de ekiplere zaman zaman yardım etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Dağdeviren bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DÜŞTÜĞÜ ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sait Dağdeviren'in çukura düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaldırımın çöktüğü ve Dağdeviren'in çukura düştüğü görüldü. Görüntülerde yardıma koşan Dağdeviren'in arkadaşının da çukurun içine düştüğü ve kendi imkanlarıyla çıktığı görüldü.