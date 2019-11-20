Son Dakika Haberleri: Eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra bacağından vurup gasp ettiler
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Eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra bacağından vurup gasp ettiler

6 saat önce

Eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra bacağından vurup gasp ettilerERZURUM - Erzurum'da iki kişi hırsızlık için alıkoydukları bir kişiyi eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra ormanlık alana götürerek bacağından vurup gasp etti.

Eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra bacağından vurup gasp ettiler

ERZURUM - Erzurum'da iki kişi hırsızlık için alıkoydukları bir kişiyi eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra ormanlık alana götürerek bacağından vurup gasp etti.

Olay, Pazartesi günü Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç.Y. eve gittiği sırada B.P. ve Y.A. ile yolda karşılaştı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında tartışma çıkması üzerine B.P. ve Y.A., M.Ç.Y.'yi eve götürdü. Şahıslar, M.Ç.Y.'yi banyoya kilitleyerek iki gün boyunca işkence yaptı. Daha sonra M.Ç.Y.'yi Eski Alabalık tesisleri içinde bulunan yeşillik alana götüren şahıslar, burada sağ bacağına silahla ateş ederek banka kartlarını, saatini ve cep telefonunu zorla alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ç.Y. tedavi altına alındı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde B.P. ve Y.A. Müftü Solakzade Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eve kilitleyip işkence yaptıktan sonra bacağından vurup gasp ettiler

Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
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