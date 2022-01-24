Eve kurduğu özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren şahıs yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, ışıklandırma ve ısı sistemi kurularak saksılara ekili halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde il merkezinde E.D. ve C.D. isimli şahıslara ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada özel düzenek kurularak ışıklandırma ve ısı sistemi kurularak saksılara ekili filizlenmiş ve tohum halinde 7 kök kenevir, 14 adet Symra adlı uyuşturucu ilaç, 5 gram kenevir tohumu ve 1 adet sigara içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili E.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU