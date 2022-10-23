Tekirdağ'da "pes" dedirten olay! Misafirliğe çağırdığı akrabasının evini kiraladığı hırsıza soydurttu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da "pes" dedirten olay! Misafirliğe çağırdığı akrabasının evini kiraladığı hırsıza soydurttu

23.10.2022 11:40

Tekirdağ'da bir şahıs, 56 yaşındaki akrabası R.B'nin evinde 3 milyon değerinde ziynet eşyası ve para olduğunu öğrenince akıllara durgunluk veren bir hırsızlık planı hazırladı. Akrabası R.B'yi misafir eden şahıs, o esnada kiraladığı hırsızlara evi soydurttu. Hırsızların peşine döşen polis ekipleri, hırsızları yakalayarak, altın ve paraları sahibine teslim etti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda, ilçede yaşayan 56 yaşındaki R.B.' isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen M.Ç. altın ve paraları çalmak için ilçede N.A. ve E.Y. ile plan yaptı. Aynı zamanda R.B.'nin akrabası olan M.Ç., hazırladıkları plana, E.Y.'ninde Diyarbakır'dan tanıdığı 'Bezo' lakaplı L.Ç.'yide dahil etti.

KİRALIK HIRSIZLA AKRABASINI SOYDURTTU

Hırsızlık şüphelileri yaptıkları planda M.Ç., akrabası olan yaşlı kadını misafirlik bahanesi ile eve davet ederken, kiraladıkları 'Bezo' lakaplı hırsız L.Ç. ise evde bulunan 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldı. Hırsızlık olayından sonra M.Ç. evde oyaladığı R.B.'yi evine gönderirken, şüpheliler ise kayıplara karıştı. O gece evine dönen R.B., evdeki ziynet ve paraların olmadığını fark ettikten sonra altınların bir kısmının sahibi olan kızı E.G.'ye haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen E.G. annesi R.B. ile polise giderek şikayette bulundu.

POLİS İNCE ELEYİP SIK DOKUDU

Bunun üzerine Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera, saha ve istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının 20 gün önce planlandığı, müştekilerin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı, hırsızlık olayının bu sırada gerçekleştiği tespit edildi.

ALTINLARIN TAMAMI TESLİM EDİLDİ

Konu ile ilgili olarak yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu hırsızlık olayını M.Ç., E.Y., L.Ç. ve N.A.isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. E.Y. ve L.Ç. isimli şahıslar İstanbul'da, M.Ç. ve N.A. ise Malkara ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ilk sorgu ve araştırmalarda eve girip altınları alması için Diyarbakır'dan çağrılan L.Ç.'nin 50'ye yakın suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çalınan yaklaşık 3 milyon TL değerinde bilezik, reşat altın, yüzük, kolye, zincir, küpe ve nakit paranın tamamı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıslar, sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

"NE BİZ UYUDUK NE POLİS EKİPLERİ UYUDU"

Tekirdağ Polisine defalarca teşekkür eden E.G. gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ne biz uyuduk ne de polis ekipleri uyudu. Benim 25 senelik, annemin ise 50 senelik birikimi. Helal yoldan, temizlik yaparak kazandık o paraları. Bize pusu kurdular, tuzak kurdular. Allah razı olsun ortaya çıkardılar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da evden altın çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri! Tekirdağ'da evden altın çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı Akrabaları kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar Akrabaları kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar

Malkara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 'pes' dedirten olay! Misafirliğe çağırdığı akrabasının evini kiraladığı hırsıza soydurttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:30 37 yaşına giren Hadise, doğum günü paylaşımında kendisini övdü: Efsane bir kadınım, olağanüstü kadın, o benim
11:02 Bakan Nebati, "Esnafımıza hayırlı olsun" diyerek duyurdu: 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi
10:54 Edirne'de markete gitmek için evde çıkan çocuk 8 köpeğin saldırısına uğradı
10:47 Tekirdağ'da "pes" dedirten olay! Misafirliğe çağırdığı akrabasının evini kiraladığı hırsıza soydurttu
10:38 Kanada'nın Quebec eyaletinde 14 milletvekili, Kral Charles'a sadakat yeminini reddetti
10:13 Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarına seslendi: Telefonlarınız dinleniyor ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için endişelenmeyin
10:06 Türkiye aynı anda iki mevsimi yaşıyor! Doğu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, ülkenin bir kısmı ise denize girmeye devam ediyor
09:41 İran basınından "Ankara'da kritik zirve" iddiası: Türkiye ile İran yeni doğalgaz boru hattı inşası için görüşüyor
09:16 Kıraathanede oyun tartışması kanlı bitti! Mermilerin havada uçuştuğu olayda iki kişi yaşamını yitirdi
20:35 Her geçen gün teyzesine benziyor! Gülşen'in yeğeni Ezra'nın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2022 11:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da "pes" dedirten olay! Misafirliğe çağırdığı akrabasının evini kiraladığı hırsıza soydurttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement