Eve 'Su Sızma' Kavgasında Komşusunu Öldürdü

KAYSERİ'de Serdar K. (38), evinden alt kattaki dairenin banyosuna su sızması nedeniyle tartıştığı komşusu Veysel Kuşoğlu'nu (48), tabancayla vurarak öldürdü.

KAYSERİ'de Serdar K. (38), evinden alt kattaki dairenin banyosuna su sızması nedeniyle tartıştığı komşusu Veysel Kuşoğlu'nu (48), tabancayla vurarak öldürdü.



Olay, saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Bilginler Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Kuşoğlu, apartmanın girişinde karşılaştığı komşusu Serdar K. ile banyosuna su sızması nedeniyle tartıştı. Daha önce de aynı nedenle kavga ettikleri öğrenilen Veysel Kuşoğlu ve Serdar K.'nın tartışması, kısa sürede yine kavgaya döndü. Serdar K., belinden çıkardığı tabancayla Veysel Kuşoğlu'na ateş etti. Boynundan ve karnından yaralanan Kuşoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Veysel Kuşoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Serdar K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



- Kayseri

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