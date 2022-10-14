Son dakika haberi | Tırmanarak eve giren hırsız kamerada: 2 telefon 1 altın yüzük çaldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tırmanarak eve giren hırsız kamerada: 2 telefon 1 altın yüzük çaldı

14.10.2022 09:54

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tırmanarak eve giren hırsız kamerada: 2 telefon 1 altın yüzük çaldı Adana'da bir eve tırmanarak giren hırsız 2 cep telefonu ve altın yüzük çalarak kayıplara karışırken, bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Tırmanarak eve giren hırsız kamerada: 2 telefon 1 altın yüzük çaldı

ADANA - Adana'da bir eve tırmanarak giren hırsız 2 cep telefonu ve altın yüzük çalarak kayıplara karışırken, bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece mahalle ara sokaklarına gelen iki kişi bir evin balkonunun yanına gelip kapının açık olup olmadığına baktı. Bir süre evi gözetleyen hırsızlar balkona yaklaştı. Hırsızlardan biri tırmanarak eve girerken diğeri de gözcülük yaptı. Eve giren hırsız 2 cep telefonu ve 1 altın yüzüğü alarak evden çıktı. Daha sonra iki hırsız sakince olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Hırsızların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Tırmanarak eve giren hırsız kamerada: 2 telefon 1 altın yüzük çaldı - Son Dakika

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