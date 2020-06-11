Eve tırmanmaya çalışan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı - Son Dakika

Eve tırmanmaya çalışan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

BURSA - Bursa'da itfaiye ekipleri sokakta bulunan yılanı vatandaşlara zarar vermemesi için yakalayarak uygun bir yerde doğaya saldı.

Bursa Osmangazi İlçesi'nde saat 21.30'da 110'a gelen ihbarda Yeni Karaman mahallesinde yağmurlu havadan dolayı yerden eve tırmanmaya çalışan yılan olduğu bildirildi. İhbar üzerine itfaiye müdürlüğü kurtarma ekibi hemen olay yerine hareket etti. Olay mahalline ulaşan itfaiye ekibi, Yeni Karaman mahallesinde bulunan vatandaşların yönlendirmesi ile yılanın yerini tespit edip büyük bir titizlikle yakaladı. Yakalanan yılan zarar görmemesi için şehir dışarısında güvenli bir noktada tekrar doğaya bırakıldı.