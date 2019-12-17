Eve tombala baskını - Son Dakika
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Eve tombala baskını

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, tombala çekilişiyle kumar oynanan eve yapılan baskında 19 kişi yakalandı.

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MANİSA'nın Kula ilçesinde, tombala çekilişiyle kumar oynanan eve yapılan baskında 19 kişi yakalandı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine kumar oynatıldığı iddia edilen Gökçeören Mahallesi'ndeki bir eve dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda, tombala çekilişiyle kumar oynayan 19 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si haklarında 'kumar oynanması için yer temin etmek' suçundan tutanak tutulurken, diğer 17 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na göre 'kumar oynamak' suçundan 320'şer lira para cezası kesildi. Şüphelilerin tamamı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Gökçeören, Jandarma, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:27 Kaynak: DHA
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